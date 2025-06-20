“Polis, Dilan Polat’ın Korumasına Saldırdı.”

İSTANBUL’DA ORGANİZE SUÇ LAVADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane’de bir müzikhole gerçekleştirilen el bombalı saldırının faillerini araştırmaya başladı. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda bu saldırıyı gerçekleştiren şahısların “Gündoğmuşlar” adlı organize suç örgütünün üyeleri olduğu tespit edildi.

15 FARKLI EYLEMLERİ BELİRLENDİ

Ekipler, aynı çetenin Bahçelievler, Beşiktaş, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sarıyer gibi bölgelerde toplam 15 farklı suça karıştığını belirledi. Belirlenen eylemler polis tarafından kıdemli bir şekilde incelendi ve şüphelilere yönelik bir operasyon planlandı.

DİLAN POLAT’A YAPILAN SALDIRI

Polis ekipleri, gözaltına alınan şahısların peşindeyken, Ümraniye’deki bir hastanede tedavi gören Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı yapıldı. Olayın hemen ardından organize suçlarla mücadele birimi, saldırıyla ilgili incelemelerine başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda, saldırının azmettiricisi olarak Yunanistan’da gözaltına alınıp serbest bırakılan “Daltonlar” isimli çetenin yöneticilerinden Bünyamin Yıkar belirlendi. Saldırının üzerinden yaklaşık 30 saat geçtikten sonra 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

69 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda toplam 69 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda, 1 adet uzun namlulu silah, 111 ruhsatsız tabanca, 112 şarjör, 5 susturucu, 85 çeşit fişek ve 1.007 silah mekanizması ele geçirildi. Gözaltına alınanların 29’u hakkında soruşturma devam ederken, adliyeye sevk edilen 2 kişi için adli kontrol hükümleri uygulandı.

TUTUKLAMA VE SİLAH SERGİSİ

38 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, operasyonlar sırasında ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi ve sergiye İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.