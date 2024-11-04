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Polis Memurunu Şehit Eden Şoför Tutuklandı

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İSTANBUL’DA TRAFİK KAZASI

İstanbul’da yaşanan trajik bir olayda, trafik kazasına müdahale eden polis memuru Ogün Yürümez, İETT otobüsüyle çarpıp şehit olmasına neden olan sürücü Ahmet Gül’ün tutuklandığı bildirildi. Olay, polis memurunun olay yerine ulaşmasıyla birlikte meydana geldi.

POLİS MEMURUNUN ŞEHİT OLUŞU

Yürümez, dikkatli bir şekilde görevini yürüttüğü sırada, bir İETT otobüsü şoförü tarafından çarpıldı. Bu ironik olay, hem yetkilileri hem de kamuoyunu derinden üzüntüye boğdu. Ahmet Gül, kazadan sonra polis tarafından gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

TOPLUMSAL REAKSİYON

Bu üzücü olay, toplumda büyük bir tepkiye neden oldu. Özellikle, trafik güvenliği konusundaki eksiklikler bir kez daha gündeme gelerek, yetkililerin bu konuda daha fazla önlem alması gerektiği vurgulanıyor.

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