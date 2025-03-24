Polisi Tehdit Eden Şüpheli Gözaltında!

İZİNSİZ GÖSTERİLERDE TAŞKINLIK ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Saraçhane’de toplanarak izinsiz gösteri yapan eylemciler, polisin uyarılarına rağmen dağılmadı ve taşkınlık çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülüğündeki grup, gösteri ve toplanma yasağına rağmen sokağa inerek, polis memurlarına saldırarak çeşitli tehditler savurdu.

TEHDİT KAMERALARA YANSIDI

Saraçhane’deki protesto sırasında A.K. isimli bir göstericinin, barikatın önünde duran çevik kuvvet polisine yönelik “Emekli olduğunda bulacağım seni” şeklindeki tehdidi, kameralara yansıdı. Bu görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

A.K. GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda A.K.’nin, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde olduğu belirlendi. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile A.K., yakalanarak gözaltına alındı.