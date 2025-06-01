Polisler Kavgaya Müdahale Etti, Saldırıldı

KAVGA ÇIKTI

Ankara’nın Sincan ilçesinde yer alan Mustafa Kemal Mahallesi’nde, daha önce çeşitli suç kayıtları bulunan O.K.A. (18), O.A. (25) ve İ.U. (25) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavganın farkına varan çevredeki vatandaşlar, derhal durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİSE SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Olay yerine intikal eden polis ekipleri müdahelede bulunduğu sırada, O.K.A. ve O.A. polis memurlarına saldırdı. Neyse ki polis ekipleri yaralanmadan olayı kontrol altına alırken, bir polis memurunun üniforması yırtıldı. Olayın ardından O.K.A. ve O.A., polis tarafından gözaltına alındı. Meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.