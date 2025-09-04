Porsche Üretimi Durdurdu: Boxster Ve Cayman!

ALMAN OTOMOBİL DEVİ PORSCHE’DEN ŞAŞIRTAN KARAR

Alman otomobil devi Porsche, dikkat çeken bir karar alarak gündeme geldi. Lüks spor araba üretimleriyle otomotiv sektöründe önemli bir konuma sahip olan Porsche, spor araba tutkunları için hayranlık uyandıran bazı modellerinin üretimini durdurma kararı aldı. Spor otomobil segmentinde önemli bir yere sahip olan Boxster ve Cayman modellerinin üretiminin durdurulması, otomotiv sektöründe büyük bir yankı uyandırdı. Elektrikli dönüşüm sürecinin etkisiyle içten yanmalı motora sahip bu iki efsane modelin üretiminin sona ermesinin nedeni olarak gösterildi.

ÜRETİM SÜRECİ SONLANACAK

Son yıllarda artan elektrikli araç kullanımı, otomotiv devlerini elektrikli dönüşümüne yönlendirirken Porsche de kayıtsız kalmadı ve içten yanmalı motorla donatılan bu iki popüler spor modelin siparişe kapandığını duyurdu. Porsche’nin resmi açıklamasıyla üretimin ne zaman biteceği netleşmemiş olsa da kulislerde mevcut siparişlerin 2026’ya kadar teslim edileceği konuşuluyor. Uzmanlar son üretilen benzinli 718 Boxster ve Cayman’ların ileride koleksiyon değeri taşıyabileceğini belirtiyor. Avrupa Birliği’nin yeni siber güvenlik düzenlemelerine uyum sağlanamaması nedeniyle, 2024 başında bu modellerin Avrupa’daki satışları sonlandırılmıştı. Artık küresel çapta da bu iki modelin üretilmesi sona erdi.

ELEKTRİKLİ MODELLER GELİYOR

Porsche, Boxster ve Cayman’ı tarihe karıştırmak yerine elektrikli bir geleceğe taşımayı planlıyor. Marka, her iki modelin tamamen elektrikli versiyonları için kapsamlı test sürüşlerine şimdiden başladı. Yeni nesil Boxster ve Cayman’ın, tek motorlu arkadan itişli ve çift motorlu dört çeker seçenekleriyle 2026 yılında otomobil severlerle buluşması bekleniyor. Bu gelişme ile Porsche, klasik modellerini modern teknolojiyle yeniden yorumlayarak elektrikli çağın iddialı oyuncuları arasında yer almayı hedefliyor.