Porsuk Çayı’nda Balık Ölümleri Görüldü

PORSUK ÇAYI’NDA BALIK ÖLÜMLERİ ENDİŞE YARATTI

Eskişehir’in en önemli su kaynaklarından biri olan Porsuk Çayı’nda yaşanan balık ölümleri, bölge sakinlerini tedirgin etti. Çayın İstikbal ve Hoşnudiye mahalleleri arasındaki bölümünde yüzeyde görülen ölü balıklar, kıyıya vurdu.

YETKİLİLER NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

Konuyla ilgili yetkililer, balık ölümlerinin sebebini belirlemek üzere inceleme başlattı. Çevre ve su kalitesi üzerinde detaylı analizler yapılırken, ölümlerin olası nedenleri araştırılıyor.

BÖLGE HALKINDAN TEPKİLER GELİYOR

Porsuk Çayı’nın kirlilik sorunu uzun süredir gündemde olmasına rağmen, son yaşanan balık ölümleri endişeleri artırdı. Mahalle sakinleri, yetkililerden acil önlem alınmasını talep ediyor.

SU KALİTESİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÖNEM TAŞIYOR

Porsuk Çayı, Eskişehir’in doğal güzellikleri arasında yer alırken, su kalitesindeki bozulma hem ekosistemi hem de çevre sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, düzenli izleme ve koruma çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguluyor.