Portakal Canlı Yayında Adayını Duyurdu

CHP’DE CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEME SÜRECİ BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini resmen başlattığını açıkladı. Özel, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bu yeni sürecin başladığını duyurdu.

Özel, partiye dair yapacakları çalışmalar hakkında şunları söyledi:

“Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır.”

Bu duyurular, CHP’nin olası bir erken seçime hazırlandığını ve cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içinde bir sandık kurma planı yaptığını düşündürüyor.

FATİH PORTAKAL’IN TERCİHİ MANSUR YAVAŞ

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında kendi cumhurbaşkanı adayı tercihini açıkladı. Portakal, Mansur Yavaş’ı tercih ettiğini belirterek, Ekrem İmamoğlu’nun başkan olması durumunda “güç zehirlenmesi” yaşayabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Portakal, şu sözleri sarf etti:

“Benim gönlümden Mansur Yavaş geçer. Çünkü İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olduğu zaman yıllar içerisinde bir güç zehirlenmesi içerisine girebileceğini düşünüyorum. Sert bir tavrının olabileceğini düşünüyorum, kendi gibi düşünmeyenlere karşı…”

“Mansur Yavaş’ın daha devlet adamı kimliğiyle, sakinliğiyle toplumu ikna edebileceğini düşünüyorum.”

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’IN ZIT ÖZELLİKLERİ

Portakal, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mücadele edebilecek biri olduğunu söyledi. Ancak, İmamoğlu’nun yönetim anlayışının uzun vadede sorun yaratabileceğine dair kaygılarını da dile getirdi.

“Ama şöyle de bir gerçek var; Hangisi Erdoğan’ın diliyle mücadele edebilir, o denklemde olabilir diyorsanız, o Mansur Bey değil, ortada İmamoğlu.”

“İkisinin de artıları, eksileri var. Artık o artılar eksiler sandıkta belli olacak.”

Portakal’ın bu açıklamaları, CHP’nin aday belirleme sürecine dair kamuoyunda yeni tartışmalara yol açtı.

CHP’DE ADAYLIK YARIŞI KIZIŞIYOR

CHP içinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylık olasılıkları gündeme gelirken, Özgür Özel’in bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

📌 CHP, sandık kurarak adayını belirleyecek.

📌 İmamoğlu ve Yavaş, adaylık için en güçlü isimler arasında.

📌 Fatih Portakal, Mansur Yavaş’ı desteklediğini açıkladı, ancak İmamoğlu’nun Erdoğan’la mücadelede avantajlı olduğunu belirtti.

📌 CHP’nin aday belirleme süreci siyasette yeni bir dönemi başlatabilir.

CHP’nin aday belirleme süreci nasıl ilerleyecek, hangi isim öne çıkacak ve parti içindeki dengeler nasıl şekillenecek, bu durum büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.