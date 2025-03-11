Portekiz’de Azınlık Hükümeti Güvenoyu Kaybetti

HÜKÜMETİN DÜŞMESİNE SEBEP OLAN İDDİALAR

Henüz bir yılını doldurmayan sağ görüşlü azınlık hükümetinin düşmesine neden olan durum, Başbakan Montenegro’nun kurduğu “Spinumviva” adlı aile şirketiyle ilgili yolsuzluk iddiaları oldu. Başbakan Montenegro’nun bu şirketin hisselerini siyasette aktif olduktan sonra eşine ve iki çocuğuna devretmesi, gündeme gelen eleştirilerin odak noktası oldu.

GÜVENOYU TALEBİ VE OYLAMA SONUCU

Montenegro, yapılan iki gensorunun Meclis’te reddedilmesine rağmen, azınlık hükümetinin yaşadığı siyasi krizi aşabilmek amacıyla güvenoyu talep etti. Bugün yapılan oylamada 230 milletvekilinden 142’si “hayır”, 88’i ise “evet” oyu kullanarak hükümetin güvenoyunu alamadığını belirtti, bu da hükümetin düşmesine yol açtı.

GEÇMİŞTEKİ ÖRNEKLERİ

Portekiz’de, 1974’te demokrasinin geri dönüşünden bu yana bir hükümetin güvenoyunda düşmesi, ikinci kez yaşanıyor. Bu durumdan önce, ülkede böyle bir olay 48 yıl önce 1977 yılında gerçekleşmişti.