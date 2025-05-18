Portekiz’de Sağ İttifak Seçimleri Kazandı

PORTEKİZ’DE SEÇİM SONUÇLARI DÜZENİ DEĞİŞTİRİYOR

Portekiz’deki İçişleri Bakanlığı, açılan sandıklara göre verdiği sonuçlarla AD’nin oy oranını 14 ay önceki seçimlere kıyasla yüzde 28,85’ten yüzde 32’ye çıkardığını bildirdi. Bu sonuçlarla, AD hükümeti için azınlık hükümeti oluşturmaya hazırlanıyor. 230 sandalyeli Meclis’te tek başına iktidar için gerekli olan 116 sandalyeyi elde edemeyen AD’nin, son seçimlerde 80 milletvekili olan sayısını 90’ın üzerine çıkaracağı bekleniyor.

AZINLIK HÜKÜMETİ İÇİN İLK ADIMLAR

AD’nin lideri olan ve mevcut Başbakan Luis Montenegro’nun önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’dan hükümeti kurma görevini alması ve ilk olarak azınlık hükümeti kurma çabasına girmesi öngörülüyor. Montenegro, ailesinin şirketiyle bağlantılı yolsuzluk iddialarından dolayı 11 Mart’ta güvenoyu alamayan hükümetin düşmesi sonrasında, Portekiz halkının sağcı liderine olan desteğinin arttığı görülüyor.

SOLUN DÜŞÜŞÜ, AŞIRI SAĞIN YÜKELİŞİ

Seçimlerin dikkat çeken bir diğer başlığı ise sol görüşlü Sosyalist Parti’nin (PS) devam eden düşüşü ve bu partinin oy oranını yakalamayı başaran aşırı sağcı Chega’nın yükselmesi oldu. 2015-2022 yılları arasında iktidarda olan PS, son 1,5 yıldır Pedro Nuno Santos’un liderliğini yapıyordu ve bu süreçte büyük bir çöküş yaşadı. PS’nin oy oranı yüzde 28’den yüzde 23’e düşerken, daha önceki 78 milletvekili sayısı ise 50-55 arasında kalması bekleniyor.

AŞIRI SAĞ YENİ DÖNEMİN TEMSİLCİSİ

Chega’nın yüzde 22-23 aralığında oy alması, PS ile arasındaki farkı yakın bir seviyeye getirmiş durumda. Chega’nın lideri Andre Ventura, “Sistemi değiştirdik. Chega bugün Portekiz’de 50 yıllık iki partili sistemi öldürdü. Tarihi zafer elde ettik.” açıklamasında bulunarak, “istikrarlı ve saygın bir hükümet için mücadele edeceğim” dedi. AD ile PS arasındaki milletvekili sayısının yakın çıkması beklenirken, yurt dışından gelen oyların etkisiyle PS’nin Chega’dan 1-2 milletvekili daha fazla çıkarma olasılığı hâlâ mevcut.

SOSYAL SORUNLAR GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Montenegro’nun hükümetinin düşmesi ve erken seçim kararı, Portekiz’in son 10 yılda en fazla genel seçime giden ikinci Avrupa Birliği ülkesi olmasına neden oldu. Portekiz halkının çözüm bekleyen sorunları arasında, diğer Avrupa Birliği ülkelerine oranla düşük asgari ücret ve emekli maaşları, konut krizi ve sağlık gibi kamusal hizmetlerdeki eksiklikler yer alıyor.