MANÇESTER UNITED’DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir teknik adam arayışına girdi. Performansı önemli ölçüde eleştirilen Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag, son olarak West Ham United’a karşı oynanan ve 2-1 kaybedilen maçın ardından görevden alındı.

Erik ten Hag ile yolların ayrılmasının ardından Manchester United yönetimi, arayışlarını hızlandırdı. Bu süreçte, yapılan değerlendirmeler sonucunda Portekizli Teknik Direktör Ruben Amorim’in hedef haline geldiği öğrenildi.