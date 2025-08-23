Powell: Değişen Risk Dengesi Politika Ayarı Gerektiriyor

POWELL’IN KONUŞMASIYLA FAİZ POLİTİKASINDA YENİ BELİRSİZLİKLER

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kansas City Fed’in düzenlediği Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda para politikası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Faiz indirimine kapı aralayan Powell, “Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir” şeklinde konuştu. Belirsizliklerin ekonomi üzerindeki kalıcı etkileri hakkında ise, “Politikaların ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerinin ne olacağı konusunda belirsizlik var” ifadelerini kullandı.

AMERİKA EKONOMİSİ DİRENİYOR

Powell, ABD ekonomisinin yıl boyunca ekonomik politikalardaki büyük değişimlere rağmen direnç gösterdiğini belirtti. İş gücü piyasasının maksimum istihdama yakın seyrettiğini vurgulayan Powell, enflasyonun Covid-19 sonrası zirvelerinden belirgin şekilde düştüğünü söyledi. Ancak bu yıl, ekonominin yeni zorluklarla karşılaştığını kaydeden Powell, “Önemli ölçüde yükselen tarifelerin küresel ticaret sistemini yeniden şekillendirdiğini” belirtirken, daha sıkı göç politikasının iş gücü büyümesinde ani bir yavaşlama yarattığını ifade etti.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDA DENGELER

Powell, iş gücü piyasasının genel olarak dengede göründüğünü ancak bunun belirgin bir yavaşlamadan kaynaklanan “ilginç” bir denge olduğunu açıkladı. “Bu olağan dışı durum, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını gösteriyor. Eğer bu riskler gerçekleşirse, hızla artan işten çıkarmalar ve yükselen işsizlikle karşılaşabiliriz” dedi. Ekonomik büyümenin yılın ilk yarısında önemli azalmalara uğradığını da belirten Powell, bu düşüşün büyük ölçüde tüketici harcamalarındaki yavaşlamayı yansıttığını ifade etti.

TARİFELERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Enflasyon konusunda önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken Powell, yüksek tarifelerin bazı mal gruplarındaki fiyatları artırdığını, “Tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkileri artık net bir şekilde görülüyor” şeklinde belirtti. Gelecek aylarda bu etkilerin birikmesini beklediklerini ancak bu konuda büyük belirsizlikler olduğuna da dikkat çekti. Powell, fiyat artışlarının devam eden bir enflasyon sorunu riskini artırıp artırmayacağına dair değerlendirmelerde bulunarak, fiyat seviyesindeki değişimin kısa vadeli olma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

GÜNCEL RİSKLER VE GELECEK GÖRÜNÜMÜ

Powell, kısa vadede enflasyon risklerinin yukarı yönlü, istihdam risklerinin ise aşağı yönlü olduğunu kabul ederek, bunun karmaşık bir durum yarattığını kaydetti. Para politikasının belirli bir yolda ilerlemediğini vurgulayan Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin kararlarını veriler ve bunların ekonomik görünüm ile risk dengesi üzerindeki etkilerine dayanarak alacaklarını belirtti. Bu durum, dikkatle izlenmesi gereken önemli bir konu olarak öne çıkıyor.