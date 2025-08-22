Powell: Değişen Riskler, Politika Ayarlaması Gerektiriyor

POWELL’IN KONUŞMASI VE PARA POLİTİKASI DEĞERLENDİRMELERİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kansas City Fed’in düzenlediği Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda para politikası üzerine değerlendirmelerde bulundu. Powell, faiz indirimine yönelik ipuçları verirken, “Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir.” ifadelerini kullandı. Ekonomideki kalıcı etkiler konusundaki belirsizlikler üzerinde durarak, “Politikaların ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerinin ne olacağı konusunda belirsizlik var” dedi.

ABD EKONOMİSİNİN DURUMU

Powell, ABD ekonomisinin yıl boyunca çeşitli ekonomik politika değişikliklerine rağmen direnç gösterdiğini belirtti. İş gücü piyasasının maksimum istihdam seviyesine yakın olduğunu ekleyen Powell, enflasyonun Covid-19 sonrası zirvelerinden önemli ölçüde düştüğünü belirtti. Bu yıl ekonomi yeni zorluklarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Powell, artan tarifelerin global ticaret sistemini yeniden şekillendirdiğini, sıkı göç politikalarının iş gücü büyümesine olumsuz etkiler yaptığını ve uzun vadede vergi, harcama ve düzenleyici politika değişikliklerinin ekonomik büyüme ile verimlilik üzerindeki etkilerinin önemli olduğunu söyledi. Powell, “Tüm bu politikaların nihayetinde nereye varacağı ve ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerinin ne olacağı konusunda önemli bir belirsizlik var.” diyerek düşüncelerini aktardı.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDAKİ DENKLEMLER

Powell, iş gücü piyasası dengesinin ilginç bir tür denge olduğunu ifade etti. Ancak bu dengenin, iş gücü arz ve talebinde belirgin bir yavaşlama ile ilişkili olduğunu vurguladı. “Bu olağan dışı durum, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını gösteriyor. Ve bu riskler gerçekleşirse, hızla artan işten çıkarmalar ve yükselen işsizlik şeklinde kendini gösterebilir.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Ayrıca ülkenin ekonomik büyümesinin yılın ilk yarısında önemli ölçüde yavaşladığını ve bu yavaşlamanın çoğunlukla tüketici harcamalarındaki düşüşle alakalı olduğunu aktardı.

TARİFELERİN ENFLASYONA ETKİLERİ

Enflasyon konusuna değinen Powell, yüksek tarifelerin bazı mal kategorilerindeki fiyatları etkilediğini belirtti. “Tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkileri artık net bir şekilde görülüyor.” diyen Powell, bu etkilerin gelecek aylarda birikmesini beklediklerini, ama zamanlama ve miktar konusunda yüksek bir belirsizlik olduğunu ifade etti. Önemli olanın, bu fiyat artışlarının süregelen enflasyon sorununa neden olup olmayacağını aktardı. Powell, “Makul bir senaryo bu etkilerin nispeten kısa süreli olacağı, yani fiyat seviyesinde tek seferlik bir değişim yaşanacağı yönünde.” diyerek fiyat artışlarının tedarik zincirlerine etkisinin zaman alacağını, tarifelerin sürekli değiştiğini ve bunun uyum sürecini uzatabileceğini belirtti.

GELECEK PAYLAŞIMLAR VE RİSKLER

Başkan Powell, tarifelerin yaratabileceği yukarı yönlü baskının kalıcı bir enflasyon dinamiği oluşturma ihtimalinin de bulunduğunu dile getirerek, “Ne olursa olsun, fiyat seviyesindeki tek seferlik bir artışın sürekli bir enflasyon sorunu haline gelmesine izin vermeyeceğiz.” ifadesini yineledi. Kısa vadede enflasyon risklerinin yukarı yönlü, istihdam risklerinin ise aşağı yönlü olduğuna dikkat çeken Powell, bu durumun zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Para politikasının belirli bir yol haritasında olmadığını vurgulayan Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin kararlarını yalnızca veriler ve bunların ekonomik görünüm ile risk dengesi üzerindeki etkilerini değerlendirerek alacaklarını belirtti.