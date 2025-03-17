Pozitifbank ve Payfix’e El Konuldu, 29 Gözaltı

İstanbul’da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi’nin de aralarında bulunduğu 23 şirkete el konuldu. Operasyon sırasında, örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork’un da bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 29’u adliyeye sevk edilirken, 14’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

operasyonun kapsamı ve şüpheli sayısı

Operasyon, 59 şüpheliyi hedef alan bir soruşturma çerçevesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmeden önce 43 kişi gözaltına alındı; toplamda 49 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” gibi suçlamalarla karşı karşıya. Erkan Kork’un, 2014 yılından bu yana yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü ve bu kazançlarla Payfix ödeme kuruluşunu kurduğu ifade ediliyor.

el konulan varlıklar ve finansal detaylar

Operasyon kapsamında, şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, 23 şirkete ve bu şirketlerin 114 aracına ek olarak, ortaklık payları ile şirket kripto cüzdanlarını da içeren toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı. MASAK raporları doğrultusunda, Payfix’in veri tabanında 80 bin 11 para transferi kümesi ve 211 bin 109 hesap tespit edilirken, bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu belirlendi.

adli süreç ve ilerleyen soruşturma

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Erkan Kork’un da bu grup içerisinde bulunduğu belirtilirken, 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı duyuruldu. Soruşturma, yasa dışı bahis faaliyetlerinin finansal sisteme etkisini ve suç gelirlerinin aklanma yöntemlerini daha detaylı bir şekilde incelemeye devam ediyor.