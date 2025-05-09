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Prens Dizisi 3. Sezon Yayınlandı

PRENS DİZİSİ YENİ SEZONUYLA GERİ DÖNDÜ

Daha önce BluTV’de izleyiciyle buluşan Giray Altınok’un Prens dizisi, 2 sezon boyunca bizleri güldürmeyi başardı. 3. sezonu merakla beklenen dizi, ismi değişen platformda, yeni adıyla Max Türkiye’de resmen yayınlandı. Dizinin 3. sezon 1. bölümü 9 Mayıs tarihinde gösterime girdi. Şimdi herkes Prens 3. sezon 2. bölüm tek parça full HD izleme linkinin olup olmadığını merak ediyor.

DİZİDEN YENİ GÜNCELLEMELER

Prens dizisinin 3. sezon 2. bölümü, 16 Mayıs Cuma akşamında MAX platformunda yayınlanacak. Hayali Bongomya Krallığı’nda geçen bu absürt komedi dizisi, Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik’e kadar hikayesini genişletiyor. 2. sezonda başlayan “Kadınlar Çağı” ile Kraliçe Sion ve Anarkhia’nın siyasi etki alanının artacağı belirtiliyor. Fantastik komedi türündeki dizi, ailesi tarafından pek ciddiye alınmayan bir prensin maceralarını konu alıyor.

Dizinin 3. sezon 1. bölümü 9 Mayıs tarihinde yayınlandı ve heyecanla beklenen 2. bölüm için Max kullanıcıları hazır olmalı.

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