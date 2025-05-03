Prens Harry, “Babamla Barışmak İstiyorum” dedi

PRENS HARRY’NİN DUYGUSAL RÖPORTAJI

New York Times’ın bildirdiğine göre, Prens Harry, 2 Mayıs 2025’te BBC’ye verdiği duygusal röportajda, üç yıldır kanser tedavisi gören babası Kral Charles III’ün sağlık durumu hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını dile getirdi. Kaliforniya’daki evinden konuşan Sussex Dükü, ailesiyle yaşadığı acı verici ayrılığı sona erdirmek ve barış sağlamak arzusunu vurguladı. Bu röportaj, Harry’nin Britanya’da kamu kaynaklı polis koruması için açtığı davayı kaybettikten birkaç saat sonra yayımlandı ve güvenlik meselesinin baba-oğul ilişkisini zedelediğini ortaya koydu.

BARİŞ İSTEĞİ

Röportajında Harry, “Ailemle barışmak isterim. Artık savaşmanın bir anlamı yok. Hayat kıymetli. Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum. Bu güvenlik meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Ama barışmak güzel olurdu” dedi. 76 yaşındaki Kral Charles, 2024 başında açıklanmayan bir kanser türüne yakalandığını duyurmuş ve haftalık tedavilere başlamıştı. Buckingham Sarayı, kralın tedavide ilerleme kaydettiğini ve kısa süre içinde Kanada’ya bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Ancak Harry, babasıyla iletişimin kesildiğini ve sağlık durumu hakkında bilgi almakta zorlandığını ifade etti. Harry’nin röportajı, 2020’de kraliyet ailesine sağlanan otomatik polis korumasının geri alınmasına karşı açtığı davayı kaybetmesinin hemen ardından geldi. 2020’de eşi Meghan Markle ve iki çocuğuyla birlikte ABD’ye taşınan Harry, bu güvenlik statüsünün düşürülmesinin ailesini riske attığını savunuyor. Cuma günü Temyiz Mahkemesi’nde görülen davada Yargıç Geoffrey Vos, Harry’nin koruma statüsünün düşürülmesinin yasal olduğuna ve “Sussex Dükü’nün kraliyet görevlerinden çekilmesi ve Britanya’dan ayrılmasına öngörülebilir bir tepki” olduğuna karar verdi. Harry, mahkeme kararının kendisini “bitkin ve bunalmış” hissettirdiğini belirtti ve güvenlik meselesinin ailesiyle arasındaki en büyük engel olduğunu ifade etti. Kral Charles’ın bu konuda çözüm bulabileceğini umduğunu belirten Harry, “Babamın elinde büyük bir yetki var. Uzmanların alan tanımasıyla bu mesele çözülebilir” dedi. Ancak Buckingham Sarayı, mahkeme kararını desteklediğini açıklayarak uzlaşma yönünde herhangi bir adım atmadı.

‘SPARE’ KİTABININ ETKİLERİ

Harry, 2023 yılında yayınlanan “Spare” (Yedek) adlı anı kitabında, kraliyet ailesiyle yaşadığı gerginlikleri detaylıca ele almıştı. Kitapta, babası ve ağabeyi Prens William’la ilişkilerindeki çatışmalar, Meghan’a yönelik muamele ve kraliyet yaşamının zorlukları yer alıyordu. Röportajda, bu kitabın ailedeki ayrılığı derinleştirdiğini kabul eden Harry, “Elbette ailemden bazı kişiler kitap yazdığım için beni asla affetmeyecek. Başka pek çok şey için de affetmeyecekler” dedi. Ancak güvenlik davasının çözülmesi durumunda barışın mümkün olabileceğini savundu.

DAVANIN SEYRİ

Harry, 2020’de kraliyet görevlerinden çekildiğinde, Kraliyet ve Kamu Figürlerinin Korunması Yürütme Komitesi (RAVEC), onun ve ailesinin otomatik polis korumasını kaldırarak, ziyaretler sırasında duruma göre güvenlik sağlanmasına karar vermişti. Harry, bu kararın “haksız ve aşağılayıcı” olduğunu savunarak Eylül 2021’de yasal bir mücadele başlattı. 2023 yılında güvenlik finansmanı davasını, Şubat 2024’te ise ilk aşama davasını kaybetti. Nisan 2024’te sınırlı temyiz hakkını elde eden Harry, 2 Mayıs 2025’te Temyiz Mahkemesi’nde yeniden reddedildi. Mahkeme, RAVEC’in politikalarına uygun hareket edildiğini ancak Harry’nin güvenlik endişelerinin haklı olduğunu kabul etti.

KRAL CHARLES VE AİLE DİNAMİKLERİ

Kral Charles, Şubat 2024’te kanser teşhisi aldıktan sonra Harry ile kısa bir görüşme yapmış fakat ardından iletişim kesilmiş. Harry, röportajda, babasının aramalarına ve mektuplarına karşılık vermediğini iddia etti. Kraliyet yorumcusu Richard Fitzwilliams, Harry ile ailesi arasındaki uçurumun “çok derin” olduğunu belirtirken, eski BBC kraliyet muhabiri Jennie Bond, Charles’ın hastalığının uzlaşma umudu yaratabileceğini ifade etti. Ancak Harry’nin ağabeyi Prens William ile konuşmadığı ve aralarının açık olduğu biliniyor.