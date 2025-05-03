Prens Harry, Babasıyla Barışmak İstiyor

HARRY’DEN DUYGUSAL RÖPORTAJ VE BABASIYLA İLETİŞİM SORUNLARI

Prens Harry, 2 Mayıs 2025’te BBC’ye verdiği duygusal bir röportajda, üç yıldır kanser tedavisi gören babası Kral Charles III’ün sağlığı hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Kaliforniya’daki evinden konuşan Sussex Dükü, ailesiyle yaşadığı acı veren ayrılığı sona erdirmek ve barış sağlamak istediğini ifade etti. Bu röportaj, Harry’nin Britanya’da kamu kaynaklı polis koruması için açtığı davayı kaybetmesinin hemen ardından yayınlandı ve güvenlik meselesinin baba-oğul ilişkisini zedelediğini gösterdi.

HARRY’NİN BARIŞ ÇAĞRISI

Röportajda, “Ailemle barışmak isterim. Artık savaşmanın bir anlamı yok. Hayat kıymetli. Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum. Bu güvenlik meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Ama barışmak güzel olurdu” diyen Harry, 76 yaşındaki Kral Charles’ın 2024 başında açıklanmayan bir kanser türüne yakalandığını duyurduğunu ve haftalık tedavilere başladığını belirtti. Buckingham Sarayı, kralın tedavi sürecinde ilerleme kaydettiğini ve yakın zamanda Kanada’yı ziyaret edeceğini duyurdu. Ancak Harry, babasıyla iletişiminin kesildiğini ve sağlık durumu hakkında bilgi almadığını dile getirdi.

DAVA SÜRECİ VE GÜVENLİK KONUSU

Harry’nin röportajı, Britanya’da kraliyet ailesi üyelerine sağlanan otomatik polis korumasının 2020’de geri alınmasına karşı açtığı davayı kaybetmesinin hemen ardından geldi. 2020’de eşi Meghan Markle ve çocukları Archie ile Lilibet’le ABD’ye taşınan Harry, güvenlik statüsünün düşürülmesinin ailesini riske attığını savundu. Cuma günü Temyiz Mahkemesi’nde görülen davada Yargıç Geoffrey Vos, Harry’nin koruma statüsünün düşürülmesinin yasal olduğunu ve “Sussex Dükü’nün kraliyet görevlerinden çekilmesi ve Britanya’dan ayrılmasına öngörülebilir bir tepki” olduğunu kaydetti. Harry, mahkeme kararını “bitkin ve bunalmış” hissettirdiğini dile getirdi ve güvenlik konusunun ailesiyle arasındaki son tıkanma noktası olduğunu belirtti. “Babamın elinde büyük bir yetki var. Uzmanlara alan tanımasıyla bu mesele çözülebilir,” diyen Harry, Buckingham Sarayı’nın mahkeme kararını desteklediğini açıklayarak uzlaşma sinyali vermediğini vurguladı.

AİLE KOPUŞU VE SPARE KİTABI

Harry, 2023 yılında çıkan “Spare” (Yedek) adlı anı kitabında, kraliyet ailesiyle yaşadığı gerginlikleri detaylandırdı. Kitapta, babası ve ağabeyi Prens William ile ilişkilerindeki aşılmadık çatışmalar, Meghan’a yönelik muamele ve kraliyet yaşamının zorlukları yer alıyor. Röportajında, kitabın ailedeki ayrılığı derinleştirdiğini kabul eden Harry, “Elbette ailemden bazı kişiler kitap yazdığım için beni asla affetmeyecek. Başka pek çok şey için de affetmeyecekler,” dedi. Ancak güvenlik davasının çözülmesi durumunda barış sağlanabileceğine inanıyor.

DAVA İLERLEYİŞİ VE HUKUK ENSTİTÜSYONU

Harry, 2020’de kraliyet görevlerinden çekildiğinde, Kraliyet ve Kamu Figürlerinin Korunması Yürütme Komitesi (RAVEC), onun ve ailesinin otomatik polis korumasını kaldırarak, ziyaretlerde duruma göre güvenlik sağlamanın yeterli olacağına karar vermişti. Harry, bu kararın “haksız ve aşağılayıcı” olduğunu savunarak Eylül 2021’de yasal mücadele başlatmıştı. 2023’te güvenlik finansmanı davasını, Şubat 2024’te de ilk aşama davayı kaybetti. Nisan 2024’te sınırlı temyiz hakkı kazanan Harry, 2 Mayıs 2025’te Temyiz Mahkemesi’nde tekrar reddedildi. Mahkeme, RAVEC’in politikalarına uygun davrandığını, ancak Harry’nin güvenlik endişelerinin haklı olduğunu kabul etti.

Harry’nin avukatları, davada, Sussex Dükü’nün “düşük statüde muamele gördüğünü” ve ırkçılıkla aşırıcılığın tehditlerini artırdığını iddia etti. Harry, Daily Telegraph’a özel dinlenen kanıtların “en kötü korkularını” doğruladığını ve davanın kendisini “bitkin” bıraktığını belirtti.

KRAL CHARLES VE AİLE DİNAMİKLERİ

Kral Charles, Şubat 2024’te kanser teşhisi aldığında Harry ile kısa bir görüşme yapmış, ancak sonrasında iletişimlerinin kesildiği bildiriliyor. Harry, röportajında, babasının aramalarına ve mektuplarına yanıt vermediğini iddia etti. Kraliyet yorumcusu Richard Fitzwilliams, Harry ile ailesi arasındaki uçurumun “çok derin” olduğunu belirtirken, eski BBC kraliyet muhabiri Jennie Bond, Charles’ın hastalığının uzlaşma umudu doğurabileceğini dile getirdi. Ancak Harry’nin ağabeyi Prens William ile görüşmediği ve aralarının uzak olduğu bilinmekte.