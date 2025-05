Prizin İçine Gizli Kamera Yerleştirilmiş!

DENİZLİ’DE GİZLİ KAMERA SKANDALI

Denizli’deki bir apartta, şok edici bir olay meydana geldi. Pamukkale’de, günlük kiraya verilen bir apart işletmesinde yaşanan bu olay, ev sahibinin apart dairelerini günlük kiraya vermesiyle başladı. M.F. isimli apart sahibi, evinin bodrum katını üç ayrı daireye dönüştürmüştü.

KAMERA DÜZENEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Odalardan birini kiralayan bir müşteri, duvardaki üçlü prizin içerisinde yanan bir ışık gördü. Şüphelenen kiracı, prizi sökerek içindeki gizli kamera ve ona bağlı hafıza kartını ortaya çıkardı. Ayrıca, oda içerisinde bulunan ikinci üçlü prizi de sökmesiyle benzer bir durumla karşılaştı. Kiracı durumu hemen yetkililere bildirdi ve polis ekipleri olaya müdahale etti.

Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği apartta yaptıkları incelemelerde diğer odalarda da aynı türde gizli kamera düzenekleri buldu. M.F. isimli apart sahibi, polis tarafından gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAPANCA’DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Denizli’deki gizli kamera olayı, daha önce Sapanca’da yaşanan benzer bir skandalı hatırlattı. Nisan ayında Sapanca’daki bir bungalovda gizli kamera bulunmuş, aile yatak odası ve jakuzinin üstündeki ampul içerisinde kamera olduğunu fark etmişti. Olayın ardından bungalov işletmecileri önceki müşterileri suçlamış, ancak açılan soruşturma neticesinde işletme sahibi ve çalışanı tutuklanmıştı.