Prof. Dr. Görür: Depremler Anadolu’yu Rahatsız Edebilir

ÇANAKKALE’DE DEPREM KONFERANSI

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde “Çanakkale’nin Depremselliği ve deprem dirençli Çanakkale” adlı bir konferans yapıldı. Etkinliğe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür katıldı. Konferansa birçok vatandaş da ilgi gösterdi.

DEPREMLERİN NEDENİ VE SONUÇLARI

Konferans öncesi Ege Denizi’nde gerçekleşen depremler hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Güney Ege’de her yarım saatte bir sarsıntı yaşandığını belirtti. “Çoğunlukla 4 büyüklüğünde depremler oluyor. Zaman zaman da 5’in üzerine çıkıyor. En son en büyük 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Bu ülkemizin etrafındaki levha hareketlerine bağlı. Bugün Ege’de gördüğümüz deprem fırtınasının nedeni Afrika levhasının Anadolu ve Ege levhasının altına dalması, üsteki Anadolu levhasının gerilmesi ve lavların deniz tabanına çıkması” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Görür, durumun gelişmesi halinde Anadolu’yu tehdit edebileceğini belirtse de “Öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu tür deprem fırtınaları oldu. Belli bir süre devam edip ondan sonra duruyor. Ege’de yaşanan depremlerin de öyle olacağını düşünüyorum. Çok büyük depremler olursa kıyılarda çürük bina yıkılmalarına ve tsunamiye neden olabilir. Aksi halde pek bir sorun olacağını düşünmüyorum” dedi. Naci Görür, AFAD ve hükümetin gerekli tedbirleri aldığını, belediye başkanlarının tsunami olabilecek yerleri belirlediğini ve halkı uyardığını vurguladı.