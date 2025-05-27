Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul 7 üzeri deprem bekliyor

DEPREM HAZIRLIĞI VE KENTSEL DİRENÇ

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde düzenlenen “Deprem Gerçeği ve Dirençli Kentler” seminerinde Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde beklenen büyük depremlerle ilgili dikkat çekici bilgiler sundu. Görür, “Deprem olacak mı olmayacak mı tartışması yersiz. Bu doğa olayı mutlaka gerçekleşecek. Önemli olan, bu depreme ne kadar hazır olduğumuz” diye belirtti.

1999 DEPREMLERİNDEN ALINMAYAN DERSLER

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu kaydeden Görür, 1999 Gölcük ve Düzce depremlerinin ardından gerekli önlemlerin alınmamasını eleştirdi. “1999’dan bu yana kentleri depreme dirençli hâle getirmek için gereken adımlar kararlılıkla atılsaydı, bugün başka bir tabloyla karşı karşıya olurduk” ifadelerini kullandı.

KUMBURGAZ FAYI’NIN RİSKİ

Marmara Denizi’nde üç aktif fay segmentinin varlığını vurgulayan Görür, Kumburgaz Fayının büyük risk taşıdığına dikkat çekti. Yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki bu fayın büyük kısmının henüz kırılmadığını belirten Görür, “Bu segment, 7’nin üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip. İstanbul ve çevresi doğrudan etkilenebilir” dedi.

SİLİVRİ ZEMİNİ HAKKINDA UYARILAR

Silivri’nin zemin koşulları hakkında da uyarılarda bulunan Görür, bölgenin gevşek ve suya doygun yapısının deprem dalgalarını büyüttüğünü açıkladı. “Avcılar’da 1999’da yaşanan yıkımın bir benzeri, Silivri’de yaşanabilir. Bu nedenle zemin etütleri titizlikle yapılmalı ve yapılaşma buna göre planlanmalı” şeklinde konuştu.

DEPREME DİRENÇLİ KENT NASIL OLUR?

Görür, depreme dayanıklı bir kentin sadece sağlam binalardan değil, bütüncül bir sistemden oluşması gerektiğini dile getirdi. “Yol, köprü, altyapı, okul, hastane ve tüm kamu binaları deprem riskine göre inşa edilmeli. Bu, bir zihniyet meselesidir” diye vurguladı.

İHMALİN SONUÇLARI

Konuşmasını etkileyici bir şekilde sonlandıran Görür, “Deprem olacak mı diye sormak, yağmur yağacak mı diye sormak gibidir. Olacak. Mesele bununla nasıl başa çıkacağımızdır. Eğer hazırlıklı değilsek, deprem değil ihmal öldürür” diyerek dinleyicileri uyardı.