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Protestolarda 97 Kişi Gözaltında Açıklandı

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İSTANBUL’DA PROTESTOLAR VE GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının hemen ardından düzenlenen protesto gösterilerinde, Türkiye genelinde 97 kişi gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, bunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

POLİSİN TAVRI VE AÇIKLAMALARI

Bakan Yerlikaya, “Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek” diyerek polislerin aldığı önlemleri vurguladı. Ayrıca, sokakları provoke etmeye çalışanların “emellerine asla ulaşamayacağını” belirtti. Bu geceki gösterilerde, 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamakiçin direnme suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğin teminatı olan polislerimizin “gece gündüz demeden görevlerinin başında olduklarını” ifade etti.

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