Gündem

Provokasyonlarla Hedef Değiştirilmeye Çalışılıyor

provokasyonlarla-hedef-degistirilmeye-calisiliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün’de düzenlenen teröre karşı 5’li toplantıya katıldı. Toplantı sonrasında önemli bilgiler paylaşan Bakan Fidan, Suriye’deki devrik Esad rejimi destekçilerinin saldırıları üzerine yeni hükümetin başlattığı operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

İSTİKLALİ BOZUCU İNİSİYATİFLERE DESTEK YOK

Bakan Fidan, “Burada bölge ülkeleri olarak istiklali bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemiyoruz” diyerek, sivil halkın canının, malının ve kültürel değerlerin her platformda kutsal olduğunu savunduklarını belirtti. Fidan, “Bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde somut neler yapabiliriz, onun üzerinde durduk. Bunların başında özellikle DEAŞ’a yönelik bir ortak müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN YAYILMACI POLİTİKALARINA KARŞI ORTAK DURUŞ

Bakan, “Diğer taraftan, İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı hep beraber ortak duruşumuzu nihayet bildirgeye de yansıtıyoruz” açıklamasıyla bu konudaki önemlerini vurguladı. Fidan, “Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman olan PKK’nın da bölgeden silinmesi, silahlı terör faaliyetlerine son vermesi bizim önceliklerimiz arasında yer almakta” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ayrıca, bir sonraki toplantıya ev sahipliği yapacaklarını da belirtti.

LAZKİYE’DEKİ OLAYLAR

Fidan, Suriye hükümetinin devam eden politikalarının, “bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalıştığını” ifade etti. Bu durumun, terörle mücadelede atılacak adımların önemini artırdığını belirtti.

ÖNEMLİ

Gündem

Taksicinin 22 Saatlik Yolculuk Macerası

İstanbul'da bir taksici, 22 saat süren yolculuğunda taksimetre 38 bin TL'yi geçti. Bu anlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.
Gündem

Hizan’da Tarih ve Doğa Buluşuyor

Hizan ilçesindeki doğal güzellikler, havadan yapılan çekimlerle etkileyici bir şekilde sergilendi. Bölgenin eşsiz manzaraları dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.