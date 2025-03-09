Provokasyonlarla Hedef Değiştirilmeye Çalışılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün’de düzenlenen teröre karşı 5’li toplantıya katıldı. Toplantı sonrasında önemli bilgiler paylaşan Bakan Fidan, Suriye’deki devrik Esad rejimi destekçilerinin saldırıları üzerine yeni hükümetin başlattığı operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

İSTİKLALİ BOZUCU İNİSİYATİFLERE DESTEK YOK

Bakan Fidan, “Burada bölge ülkeleri olarak istiklali bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemiyoruz” diyerek, sivil halkın canının, malının ve kültürel değerlerin her platformda kutsal olduğunu savunduklarını belirtti. Fidan, “Bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde somut neler yapabiliriz, onun üzerinde durduk. Bunların başında özellikle DEAŞ’a yönelik bir ortak müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN YAYILMACI POLİTİKALARINA KARŞI ORTAK DURUŞ

Bakan, “Diğer taraftan, İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı hep beraber ortak duruşumuzu nihayet bildirgeye de yansıtıyoruz” açıklamasıyla bu konudaki önemlerini vurguladı. Fidan, “Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman olan PKK’nın da bölgeden silinmesi, silahlı terör faaliyetlerine son vermesi bizim önceliklerimiz arasında yer almakta” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ayrıca, bir sonraki toplantıya ev sahipliği yapacaklarını da belirtti.

LAZKİYE’DEKİ OLAYLAR

Fidan, Suriye hükümetinin devam eden politikalarının, “bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalıştığını” ifade etti. Bu durumun, terörle mücadelede atılacak adımların önemini artırdığını belirtti.