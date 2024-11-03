“PSG, Lens’e Karşı Galip Geldi”

MAÇIN DETAYLARI

Fransa Ligue 1’in 10. hafta etkileyici karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Lens ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes stadyumunda gerçekleşen mücadelede ev sahibi takım, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

GALİBİYETİ GETİREN GOL

Paris Saint-Germain’e bu önemli galibiyeti kazandıran golü, maça hızlı bir başlangıç yapan Ousmane Dembele, 4. dakikada kaydetti. Maç esnasında, Lens’te Abdukodir Khusanov, 59. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

LİDERLİK İDDİASI

Bu sezon hala yenilgi yüzü görmeyen PSG, aldığı bu galibiyetle toplam 26 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Lens ise 14 puanda kalarak durumunu korudu. Ligue 1’de bir sonraki hafta Paris Saint-Germain, Angers ile karşılaşacak. Lens ise Nantes’i ağırlayacak.