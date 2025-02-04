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Psm Atölye’nin İlk Profesyonel Oyunu Sahnelendi

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OYUNUN MEZUNİYETİ VE SAHNELENMESİ

İlk üç yılı içinde toplamda 69 mezun veren ve 26 özgün tiyatro oyununu sahneye taşıyan PSM Atölye’nin ilk profesyonel oyunu seyirciyle buluştu. Daha önce PSM Atölye kapsamında kısa oyun olarak sahnelenen “Kısık Ateşte Düdüklü Tencere”, Zorlu PSM yapımı olarak %100 Studio’da perde açtı. 60 dakikalık oyun, tiyatroseverlerden yoğun ilgi görüyor.

YAPIM VE EKİBİN DETAYLARI

Emir Taha Sarı’nın yazdığı, İrem Kalaycıoğlu’nun yönettiği tek perdelik oyunda Emre Yıldızlar, İlyas Özçakır, Gül Doğa Selvi, Ferhat Teymur, Onur Akbay ve Yusuf Sarıaslan gibi yetenekli isimler rol alıyor. “Kısık Ateşte Düdüklü Tencere”, 9-23 Mart ve 20 Nisan tarihlerinde de matine/suare olarak aynı mekanda seyirciyle bir araya gelecek.

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