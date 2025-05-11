Putin, Abbas ile Kremlin’de buluştu

PUTİN’DEN ABBAS’A DESTEK VURGUSU

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Kremlin’de ağırladı. Putin, Rusya’nın Filistin ile olan ilişkilerine özel bir önem atfettiklerini ve iki halk arasında derin dostluk bağlarının mevcut olduğunu belirtti. Görüşme sırasında Gazze Şeridi’ndeki insani duruma değinen Putin, bölgede yaşananların bir ‘felaket’ olduğunu ve koşulların giderek kötüleştiğini ifade etti.

İNSANİ YARDIMLAR VE ÇATIŞMALARIN SONU

Putin, Rusya’nın Filistin halkına desteğini sürdürmeye devam edeceğini belirtti ve Moskova’nın çatışmaların sonlandırılması için alınabilecek ek adımları değerlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi. Filistin Devlet Başkanı Abbas ise özellikle insani yardımlar konusundaki destek nedeniyle Putin’e teşekkür etti. Abbas, Rusya’nın her zaman bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini vurgularken, Gazze’de ateşkesin sağlanmasının ve insani sorunların çözülmesinin önemine dikkat çekti.