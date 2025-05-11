Putin, Abbas ile Kremlin’de görüştü

RUSYA’NIN FİLİSTİN İLE İLİŞKİLERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Kremlin’de misafir etti. Putin, Rusya’nın Filistin ile olan ilişkilerine büyük önem verdiklerini vurguladı ve iki halk arasında köklü dostluk bağlarının varlığını belirtti.

GAZZE’DEKİ İNSANİ DURUMUN CİDDİYETİ

Görüşme sırasında Gazze Şeridi’ndeki insani durum üzerine dikkat çeken Putin, bölgede bir ‘felaket’ yaşandığına ve koşulların giderek kötüleştiğine değindi. Ayrıca, Rusya’nın Filistin halkına destek vermeye devam edeceğini ve Moskova’nın çatışmaların sonlandırılması için yapılabilecek ek adımları değerlendirmeye her zaman hazır olduğunu ifade etti.

ABDA KÜTÜK DİRENİŞİ

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, özellikle insani yardımlar ve diğer alanlardaki destek için Putin’e teşekkür etti. Abbas, Rusya’nın daima bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini belirtirken, Gazze’de derhal ateşkes sağlanması ve insani sorunlara çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.