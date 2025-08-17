Putin, Amerikan Yetkilileri ile Görüşme Yaptı

PUTİN’İN GÖRÜŞMELERİ DEĞERLENDİRMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da gerçekleştirdiği görüşmenin sonuçlarını değerlendirmek üzere Rus yetkililerle bir toplantı yaptı. Kremlin’in açıklamasına göre, toplantıya Rusya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet üyeleri ve Devlet Duması yönetimi katıldı. Toplantının başında Putin, Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi vererek, Alaska ziyaretinin zamanında ve faydalı olduğunu belirtti.

UKRAYNA KRİZİ ÜZERİNE TEMELLER ÜZERİNDE KONUŞMA

Putin, “Etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarını ele aldık, ancak öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü görüştük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temeli olmalı” dedi. Doğrudan müzakerelerin uzun zamandır yapılmadığını vurgulayan Putin, yaklaşımı sakin ve ayrıntılı bir şekilde ifade etme fırsatı bulduklarını aktardı. Amerikan yönetiminin çatışmaların hızla sona ermesi gerektiği görüşüne saygı duyduklarını belirten Putin, “Elbette, biz de bunu isteriz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine doğru ilerlemek istiyoruz” diye ekledi.

PUTİN’İN TALEPLERİ

New York Times’ta yer alan habere göre, Putin Trump’tan Ukrayna’da Rusça’nın yeniden resmi dil olarak kabul edilmesini ve ülkedeki Rus Ortodoks Kiliseleri’nin güvenliğinin garanti edilmesini talep etti.

GÖRÜŞME DETAYLARI VE İLERLEYİŞ

Dün Alaska’daki Elmendorf-Richardson Üssü’nde yapılan görüşmeler, Trump’ın özel aracında yapılan ikili görüşme ile başladı ve ardından her iki tarafın üçer katılımcısının yer aldığı toplantı dahil olmak üzere yaklaşık 3 saat sürdü. Putin’e Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov eşlik ederken, Trump’ın yanında ABD Başkanının Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer aldı. Putin görüşmenin ardından, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması ve iş birliğinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu ve Trump’ı Moskova’ya davet etti.

ABD Başkanı Trump, görüşme sonrası verdiği özel bir röportajda, birçok konunun masaya yatırıldığını ancak resmi bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti. “Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik” diyen Trump, Putin ile gerçekleştirdikleri zirveyi “10 üzerinden 10” olarak değerlendirerek, “Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna’nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de ‘hayır’ diyecekler” şeklinde konuştu.