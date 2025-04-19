Putin, Ateşkes İçin Protokol İlan Etti

PUTİN’DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmalarda sürpriz bir karar alarak Paskalya dolayısıyla geçici bir ateşkes ilan etti. Kremlin tarafından yapılan resmi açıklamada, Rusya’nın 19 Nisan 2025 tarihinden saat 18.00’den başlayarak 21 Nisan 00.00’a kadar tüm askeri faaliyetlerini durduracağı ifade edildi. Bu karar, savaşın üçüncü yılı itibarıyla taraflar arasındaki tansiyonu azaltmayı başarabilecek mi? İşte bu konudaki detaylar…

Ateşkes İnsani Gerekçelerle

Kremlin’in Telegram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, ateşkesin “insani gerekçelerle” alındığı belirtildi. Putin, “19 Nisan saat 18.00’den Pazar gününden Pazartesi’ye kadar gece yarısına kadar Rusya, Ukrayna’da tüm askeri operasyonları durduracak,” diyerek bu dönem içerisinde çatışmaların duracağını dile getirdi. Moskova, Ukrayna’nın da bu ateşkese riayet etmesini beklediğini vurguladı, ancak Kiev’den henüz bir resmi cevap alınmış değil. Kremlin, ayrıca Rus birliklerinin “olası ihlallere ve düşman provokasyonlarına karşı tetikte olması” gerektiğini de not düştü.