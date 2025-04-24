Dünya

Putin, Ateşkesi Engelleyen Tek Kişi

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DÜNYADA SÜREN BARIŞ ARAYIŞI

Dünya, Ukrayna’da devam eden çatışmaların etrafında barış arayışını ve uluslararası diplomasi çabalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu durum, uluslararası arenada önemli yankılar yaratıyor. Avrupa ve ABD’nin desteklediği ateşkes önerisi, küresel liderlerin ajandalarında önemli bir konumda bulunuyor. Bu çerçevede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Madagaskar’a yaptığı ziyaret sırasında basın toplantısı düzenleyerek, Ukrayna’daki ateşkes önerisine dair güncel görüşlerini aktardı.

ATEŞKESİ ENGELLEYEN TEK KİŞİ PUTİN

Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD’nin önerdiği ve Avrupa’nın desteklediği “ateşkes” anlaşmasını engelleyen tek kişi olduğunu vurguladı. “Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy bu teklife ‘evet’ dedi. Eğer Başkan Putin de ‘evet’ derse, silahlar yarın susar, hayatlar kurtulur” şeklinde ifade etti. Macron, ayrıca ABD’nin öfkesinin yalnızca bir kişi, yani Başkan Putin’e yönelmesi gerektiğini söyledi.

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