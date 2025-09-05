Putin’den Avrupa’ya Net Tepki! Asker Planı Sıkıntı

PUTİN’DEN UKRAYNA SAVAŞI AÇIKLAMALARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu (EEF) genel kurul oturumunda önemli mesajlar verdi. Putin, Ukrayna Savaşı hakkındaki değerlendirmelerinde net ifadelerde bulundu. Barış görüşmeleri ile ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump ile henüz bir görüşme yapmadıklarını belirten Putin, ancak açık bir diyalog ortamının mevcut olduğunu dile getirdi. Avrupa’nın Ukrayna’ya asker konuşlandırma planına da tepki gösteren Putin, “Kuvvetlerin yasal saldırı hedefleri olacağını varsayıyoruz. Bir barış anlaşması olursa konuşlandırmada bir mantık göremiyorum” şeklinde konuştu.

AVRUPA, UKRAYNA İÇİN ASKER GÖNDERMEYİ PLANLIYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliği yaptığı toplantıda, Avrupa Birliği ülkeleri arasında Gönüllüler Koalisyonu toplanmıştı. Toplantının ardından Macron ve Zelenski ortak bir basın toplantısı düzenledi. Macron, ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışın tarafı olduğunu vurguladı. Macron, ateşkes çerçevesinde Gönüllüler Koalisyonu’ndan 26 ülkenin Ukrayna’ya güvence güçleri konuşlandırma veya “karada, denizde veya havada” bulunma taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Bu gücün Rusya’ya karşı herhangi bir savaş yürütmeyi hedeflemediğini belirtti. Macron, 26 ülke arasında İtalya, Polonya ve Almanya’nın da yer aldığını kaydederken, hangi ülkelerin ne kadar katkıda bulunacağına dair detay vermedi.

ZELENSKİ, BOŞ DURUMU ZAFER OLARAK GÖRÜYOR

Zelenski, savaş sonrası güvence gücüne katılmak isteyen ülke sayısını “zafer” olarak değerlendirdi. “ABD’nin bir destek paketi bekliyoruz” diyen Zelenski, “Amerikan katkısının kesin miktarı önümüzdeki günlerde belirlenecek” ifadelerini kullandı.

PUTİN: TEMASA HAZIRIM, ANCAK BU ÖNEMLİ DEĞİL

Putin, yaptığı açıklamalarda Rusya’nın Ukrayna ile ilgili anlaşmalara uyacağını belirttikten sonra, “Kiev’in temas kurmak istediğini görüyoruz, ben de temasa hazırım ancak bunun çok büyük bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bunun için en iyi yer Moskova. Ukrayna’da topraklarla ilgili olası bir anlaşma için yasal engeller var” dedi. Ayrıca, Putin, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne olası üyeliğinin yasal hakkı olduğunu vurgularken, “NATO üyeliği Rusya tarafından tamamen kabul edilemez” diye ekledi.