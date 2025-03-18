Putin G7’yi Eleştiriyor: BRICS’in Yükselişi

PUTİN’DEN G7 ÜLKELERİNE MEYDAN OKUMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Kongresi’nde G7 ülkelerine karşı keskin eleştirilerde bulundu. ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya’dan oluşan G7’yi hedef alan Putin, “Buna neden büyük deniyor, anlamıyorum. Haritada hiçbirini göremiyorsunuz. 2024’te G7’nin büyüme oranı yüzde 1.9, Euro Bölgesi’nde ise yüzde 0.9. BRICS’te yüzde 4.9, Rusya’da ise iki yıl üst üste yüzde 4.1!” diyerek, ekonomik açıdan nasıl bir üstünlüğün olduğunu ortaya koydu.

AVRUPA EGEMENLİĞİNİ KAYBETTİ, BRICS KÜRESEL LİDER

Putin, Avrupa ülkelerinin çoğunun egemenliklerini kaybettiklerini ve ekonomik krizlere sürüklendiklerini vurguladı. “Avrupa’da büyüme oranları sıfıra yakın, hatta bazıları resesyonda. BRICS ise küresel büyümede liderliği ele aldı ve ekonomik dinamizmiyle fark yaratıyor.” diyen Putin, BRICS’in son yıllarda dünya ekonomisine yön verdiklerini ve bu durumu sürdüreceklerini belirtti.

YAPTIRIMLAR RUSYA’YI DURDURAMAZ!

Putin, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımları “sistemsel bir baskı mekanizması” olarak tanımlayarak, Şubat 2022’den bu yana Rus özel ve tüzel kişilere 28 bin 595 yaptırım uygulandığını duyurdu. “Rakiplerimiz her zaman Rusya’yı frenlemek isteyecek, ama bu yaptırımlar küresel ekonominin yeni gerçeği. Batı, baskıyı sürdürmek için başka yollar arasa da biz yolumuza devam edeceğiz,” dedi.

BATILI ŞİRKETLERİN DÖNME İSTEĞİNE CEVAP

Putin, 2022’de Rusya’dan ayrılan Batılı şirketlerin geri dönmek istemesi konusunda da önemli mesajlar verdi. “Özel imtiyaz yok! Dönmek isteyenler rekabetçi şartlarda çalışacak. Önceliğimiz Rus firmalarını desteklemek.” şeklinde konuşarak, hükümetin yerli işletmelere destek olmak için her türlü adımı atacağını ifade etti.