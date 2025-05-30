Putin’i Kızdıracak İddia: Rus Nükleer Projeleri İfşa!

Danimarkalı araştırmacı gazetecilik kuruluşu Danwatch ile Alman Der Spiegel dergisi, 2 milyondan fazla dokümanı inceleyerek, Rusya’nın stratejik nükleer tesislerine dair gizli bilgileri gün yüzüne çıkardı. Bu belgeler, Rusya’nın nükleer altyapısını modernize etmeye yönelik son yıllardaki çalışmalarını detaylandırıyor.

HIPERSONİK FÜZE SİSTEMLERİNİN GİZLİ PLANI

Söz konusu belgelerde, Orenburg bölgesindeki Yasny kasabası yakınlarındaki Stratejik Füze Kuvvetleri’ne ait üslerin detaylı planları yer alıyor. Bu üslerde, Rusya’nın en gelişmiş nükleer taşıma sistemlerinden biri olarak bilinen hipersonik Avangard füze sistemleri bulunuyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN DAHA FAZLASI

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu’nun Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans M. Kristensen, bu belgelerin önemli olduğunu vurguladı. Kristensen, “Şimdiye kadar bu üsleri yalnızca uydu fotoğraflarıyla takip edebiliyorduk. Ancak elimizdeki bu ayrıntılı planlar sayesinde ilk defa binaların içini ve yer altı yapıları dahil olmak üzere tüm altyapıyı detaylı şekilde görebiliyoruz. Bu, eşi benzeri görülmemiş bir durum,” dedi.

SON 10 YILDA YENİ İNŞA EDİLEN TESİSLER

Belgelerde, son on yılda inşa edilen yüzlerce yeni kışla, kontrol merkezi, gözetleme kulesi ve yer altı tünellerine dair teknik çizimler yer alıyor. Bunun yanı sıra, güvenlik sistemlerinin şemaları, elektrik altyapısı, bilgi teknolojisi ağları, alarm sistemleri ve sensörlerin yerleşimleri gibi oldukça hassas veriler de ifşa edilmiş durumda.

ASKERİ TESİSLERDEKİ YAŞAMI YANSITAN DETAYLAR

Sızdırılan belgelerde teknik bilgilerin yanı sıra, askeri tesislerdeki yaşamı yansıtan bazı detaylar da mevcut. Bunlar arasında duvarlara yazılmış uyarı ifadeleri (“Dur! Geri dön! Yasak bölge!”), askerler için tasarlanmış spor ekipmanları, satranç ve dama gibi masa oyunları yer alıyor. İngiliz ordusunda daha önce istihbarat subayı olarak görev yapmış olan Philip Ingram, bu bilgilerin istihbarat açısından son derece değerli olduğunu belirtti ve “Elektrik ve su sistemlerinin nasıl çalıştığını bilmek, bir tesisin zayıf yönlerini belirleyebilmek için kritik öneme sahiptir,” şeklinde ifade etti.

Tom Røseth, Norveç Savunma Komutanlığı ve Kurmay Koleji’nde istihbarat uzmanı olarak, Rusya’nın nükleer altyapısını yenileme sürecinin ifşa olmasının Avrupa güvenliği açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti ve şu sözleri ekledi: “Avrupa, güvenlik politikası açısından temel bir dönüşüm içinde. Rusya’nın nükleer silahlarını yenilediğini görmek, bu yeni dönemin gerçekliğini kavramamız açısından kritik.”

Haberde, Rusya’nın savunma ihalelerinde gizliliği artırmak amacıyla yalnızca onaylı yerli yüklenicilerin erişebildiği kapalı bir veri tabanı oluşturduğu, ancak birçok hassas belgenin kamuya açık ihalelere yanlışlıkla eklendiği ifade edildi. Danwatch ve Der Spiegel, 2024’ün ortalarına kadar bu tür belgelerin ihale dosyalarına eklenmeye devam ettiğini ortaya koydu.