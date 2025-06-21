Putin: İran’ın Nükleer Silah Peşinde Delil Yok

PUTİN’DEN İRAN KONUSUNDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sky News Arabia ile gerçekleştirdiği röportajda dünya gündeminde önemli yer tutan iki konuya ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı. İran’ın nükleer programı ve Ukrayna ile olan ilişkiler üzerine yorumlarda bulunan Putin, her iki tarafa da belirgin mesajlar iletti.

İRAN’IN NÜKLEER SİLAH İDDİALARI ÇÜRÜYOR

Putin, İran’ın nükleer silah edinme çabasıyla ilgili ne Rusya’nın ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) elinde bir kanıt olmadığını vurguladı. İsrail’in bu konudaki endişelerine dikkat çeken Putin, “İsrail yönetimini defalarca bilgilendirdik. İran’ın nükleer silah peşinde olduğuna dair tek bir delil yok” şeklinde konuştu. Ayrıca, İran’ın nükleer programına dair bazı teknik detayların müzakere edilebileceğini belirtti ve İsrail’in tedirginliğinin diplomasi yoluyla sonlandırılabileceğini ifade etti. “Müzakerelerle anlaşmaya varılabilir ve bu endişeler ortadan kaldırılabilir” diyen Putin, uluslararası toplumun diyalog çağrısına destek verdi.

UKRAYNA HALKI RUSYA İLE DOSTLUK İSTİYOR

Ukrayna konusunu da ele alan Putin, Ukrayna halkının çoğunluğunun Rusya ile dost ilişkilere sahip olmak istediğine inandığını dile getirdi. 2022 yılında İstanbul’da yapılan görüşmelere atıfta bulunan Putin, “Bir anlaşma imzalamanın eşiğindeydik. Ukrayna halkı, daha iyi bir geleceği hak ediyor” dedi.

Putin, Ukrayna’nın Rusya’ya katılan dört bölgedeki referandum sonuçlarını tanıması gerektiğini savunarak, Kiev yönetimini eleştirdi. “Ukrayna, üçüncü tarafların çıkarlarını değil, kendi ulusal çıkarlarını gütmeli. Çatışmayı uzatanlar, Ukrayna’yı bir araç olarak kullanıyor” ifadelerini kullanarak Batı’ya da bir göndermede bulundu.