ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Putin, Sky News Arabia’ya yaptığı röportajda, dünya gündeminde önemli yer tutan iki konuyla ilgili önemli açıklamalar yapıyor. İlgili konular arasında İran’ın nükleer programı ve Ukrayna’nın durumu bulunuyor. Putin, bu bağlamda hem İsrail hem de Kiev yönetimine açık mesajlar veriyor.

İRAN’IN NÜKLEER SİLAH İDDİALARI

Rus lider, İran’ın nükleer silah geliştirip geliştirmediğine dair Rusya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) hiçbir elde somut delil olmadığını belirtiyor. İsrail’in bu konudaki kaygılarını dile getiren Putin, “İsrail yönetimini defalarca bilgilendirdik. İran’ın nükleer silah peşinde olduğuna dair tek bir delil yok” açıklamasında bulunuyor. Ayrıca, İran’ın nükleer programıyla alakalı bazı teknik detayların müzakere edilmesinin mümkün olduğunu belirten Putin, diplomasi yoluyla İsrail’in tedirginliklerinin ortadan kaldırılabileceğini söylüyor. “Müzakerelerle anlaşmaya varılabilir ve bu endişeler ortadan kaldırılabilir” diyen Putin, uluslararası toplumun diyalog kurma çağrısını destekliyor.

UKRAYNA’DAKİ DURUM VE İLİŞKİLER

Ukrayna konusunu da ele alan Putin, Ukrayna halkının büyük kısmının Rusya ile dostluk ilişkisi kurmak istediğine inandığını ifade ediyor. 2022 yılında İstanbul’da gerçekleşen görüşmelere atıfta bulunan Putin, “Bir anlaşma imzalamanın eşiğindeydik. Ukrayna halkı, daha iyi bir geleceği hak ediyor” diyor. Ayrıca, Ukrayna’nın Rusya’ya katılan dört bölgedeki referandum sonuçlarını tanıması gerektiği görüşünü savunarak Kiev yönetimini eleştiriyor. “Ukrayna, üçüncü tarafların çıkarlarını değil, kendi ulusal çıkarlarını gütmeli. Çatışmayı uzatanlar, Ukrayna’yı bir araç olarak kullanıyor” ifadeleriyle Batı’ya bir göndermede bulunuyor.