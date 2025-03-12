Putin, Kursk Bölgesini Ziyaret Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile barış sürecine yönelik ilk adımlarını atarak hava ve deniz alanında ateşkes önerisinde bulundu. ABD, Suudi Arabistan’da yapılan toplantıda tüm cephelerde ateşkes çağrısı yaparak Ukrayna’nın bu teklifi kabul etmesini sağladı. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Rusya ile ateşkes için resmi temaslar kurmayı planladığını duyurdu.

PUTİN’İN KURSK ZİYARETİ

Tüm bu gelişmelerin ardından, Ukrayna’nın 6 Ağustos 2024’te sınırdan girmesinin akabinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti. Kremlin tarafından paylaşılan videoda, Putin’in askeri kamuflajla bir komuta merkezine girişi dikkat çekti. Putin, bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’dan brifing aldı. Gerasimov, Ukrayna ordusunun geçen yılın ağustos ayında girdiği Kursk bölgesindeki alanın yüzde 86’sını kapsayan 1100 kilometrekareden fazla kısmının geri alındığını belirtti. Son beş günde 24 yerleşim yeri ve 259 kilometrekarelik bölgenin geri alındığını ifade eden Gerasimov, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki kayıplarının 67 bin askeri aştığını aktardı.

KİEV’İN PLANI BAŞARISIZLIĞA UĞRADI

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Kiev’in Kursk bölgesinde bir sıçrama tahtası oluşturarak durumu pazarlık konusu yapmaya çalıştığını, ancak bu planlarının başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Gerasimov, Kursk bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin kuşatıldığını, izole edildiğini ve sistematik olarak yok edilmeye devam edildiğini ifade etti. Ayrıca, “Rus birlikleri, mümkün olan en kısa sürede devlet sınırına ulaşma hedefiyle Rus bölgesini kurtarmaya devam ediyor.” dedi.