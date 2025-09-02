Putin: Rusya’nın Saldırma Niyeti Yoktur

RUSYA-UKRAYNA ÇATIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak amacıyla Çin’in Tiencin şehrine geldi. Diplomatik temaslarına devam eden Putin, Pekin’de Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi. Görüşmenin basına açık bölümü sırasında Putin, Slovakya’nın bağımsız dış politikasını önemsediklerini belirtti.

ENERJİ TEDARİKİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Putin, Rusya’nın Sırbistan için güvenilir enerji tedarikçisi olmaya devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, Slovak şirketlerin Rusya pazarında kayda değer başarılar elde ettiğini ve bunun Slovak ekonomisine fayda sağladığını söyledi.

NATO VE AB ÜYELİĞİ KONUSUNDA AÇIKLAMALAR

Putin, Rusya’nın herhangi bir ülkeye saldırma niyetinin olmadığını vurgulayarak, “Rusya’nın kimseye saldırma niyeti yok. Avrupa’ya saldırma niyetimiz olduğu iddiaları provokasyon.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkmadıklarını belirtti. Ancak, Ukrayna’nın NATO üyeliğini kabul etmenin mümkün olamayacağını da ekledi. “Alaska’da da bunu tartıştık. Uzlaşma fırsatımızın olduğunu düşünüyorum.” diyerek görüşlerini dile getirdi.