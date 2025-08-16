Putin, Trump’a Donetsk Teklifinde Bulundu

ZİRVE SONRASI KULİSLER GÜNDEME GELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştirdiği yaklaşık 3 saat süren zirve sonrasında Batı basınında çeşitli kulis bilgileri gündeme geliyor. İngiliz Financial Times’ın aktardığı habere göre, Putin Trump’a, Rusya tarafından ilhak edilen “Ukrayna’nın Donetsk bölgesi karşılığında bazı toprak taleplerinin hafifletilebileceği” önerisinde bulundu. Haberde, Putin’in Donetsk bölgesinin karşılığında güneydeki Herson ve Zaporijya’daki cephe hattını dondurma isteğini dile getirdiği belirtildi. Rus güçleri şu an Donetsk’in yaklaşık yüzde 70’ini kontrol ediyor. Ayrıca, Zelenski’ye yakın kaynakların Donetsk’i teslim etmeyeceğini ancak pazartesi günü Washington’da Trump ile toprak konusunu görüşme niyetinde olduğunu bildirdiği ifade ediliyor.

BARIŞ TEKLİFLERİ GÜNDEMDE

Bunun yanında, Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye, mevcut Rusya kontrolündeki bölgelere ilaveten “Donbas’ın tamamını Rusya’ya terk etmesi” koşuluyla savaşı sona erdirme taahhüdünde bulunduğu öne sürüldü. Washington Post’a konuşan ve kimliği açıklanmayan iki ABD’li yetkilinin bilgilerine göre, Trump’ın Alaska’daki Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesine dair detaylar ortaya çıktı. Haberde, Trump’ın daha önce önerdiği ateşkes koşulundan vazgeçtiği ve bunun yerine doğrudan bir barış anlaşması yapılmasını tercih ettiği belirtildi. Aynı haberde, Trump’ın Zelenski ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını” talep ettiği ve bunun karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği ifade ediliyor. Ayrıca New York Times’a göre, Avrupa liderlerinin Washington’daki Trump-Zelenski görüşmesine katılmaları için davet edildiği belirtiliyor.