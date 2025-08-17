Putin, Trump’a Donetsk Teklifinde Bulundu

ZİRVENİN SONUÇLARI VE KULİSLER

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki Alaska’da gerçekleştirilen yaklaşık 3 saat süren zirvenin ardından Batı basınında çeşitli kulis bilgileri ortaya çıkıyor. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, Putin Trump’a, Rusya’nın ilhak ettiği “Ukrayna’nın Donetsk bölgesi karşılığında bazı toprak taleplerinin hafifletilebileceği” önerisinde bulundu. Bunun yanı sıra, Putin’in Donetsk bölgesi karşılığında güneydeki Herson ve Zaporijya’daki cephe hattını dondurabileceği iddiaları da gündemde. Rus kuvvetleri, Donetsk bölgesinin yaklaşık yüzde 70’ini kontrol ediyor.

PAZARLIK SEVERLER İÇİN BİR FIRSAT

Zelenski’ye yakın kaynaklar ise, Donetsk’i teslim etmeyi kabul etmeyeceklerini belirtirken, bu pazartesi Washington’da Trump ile toprak konusunu görüşme olasılıklarının açık olduğunu ifade ediyorlar. Ayrıca, Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye, halihazırda Rusya kontrolünde bulunan bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya terk etmesi” karşılığında savaşı sona erdirme teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

AMERİKAN YETKİLİLERDEN YENİ DETAYLAR

Washington Post’ta çıkan habere göre, Trump Alaska’daki görüşmesinin ardından Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme sırasında Trump’ın barış anlaşması için daha önce öne sürdüğü ateşkes koşulundan vazgeçtiği ve doğrudan bir barış anlaşması yapılmasını tercih ettiği ifade ediliyor. Habere göre, Trump’ın Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, halihazırda Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını” istediği ve bunun karşılığında savaşın sona erdirilmesine dair söz verdiği iddia ediliyor. Ek olarak, New York Times’ın haberine göre Avrupa ülkelerinin liderleri, Washington’daki Trump-Zelenski görüşmesine katılmaları için davet edildi.