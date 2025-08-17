Putin, Trump’a Donetsk Teklifinde Bulundu

TRUMP VE PUTİN’İN ALASKA ZİRVESİ SONRASI GELİŞMELER

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen yaklaşık 3 saatlik zirvenin ardından Batı basınında farklı kulis haberleri çıkmaya devam ediyor. İngiliz Financial Times gazetesinin verdiği bilgilere göre, Putin Trump’a, Rusya tarafından ilhak edilen “Ukrayna’nın Donetsk bölgesi karşılığında bazı toprak taleplerinin hafifletilebileceği” teklifinde bulundu. Ayrıca, Rus liderin Donetsk bölgesi karşılığında güneydeki Herson ve Zaporijya’daki cephe hattının dondurulabileceğini öne sürdüğü ifade edildi. Rus kuvvetleri, Donetsk’in hemen hemen yüzde 70’ini kontrol ediyor. Haberde, Zelenski’ye yakın kaynaklar ise Donetsk’i teslim etmeyi kabul etmeyeceklerini, ancak pazartesi günü Washington’da Trump ile toprak konusunu görüşmek için açık olduklarını aktardı.

DONBAS’A YÖNELİK TEKLİFLER

Diğer yandan, Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye, mevcut durumda Rusya kontrolündeki bölgelere ilaveten “Donbas’ın tamamını Rusya’ya terk etmesi” şartıyla savaşı sona erdirme sözü verdiği iddia edildi. Washington Post gazetesine konuşan ve kimlikleri açıklanmayan iki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde, Trump’ın Alaska’daki Putin görüşmesinin ardından Zelenski ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair ayrıntılar paylaşıldı. Haberde, Trump’ın daha önce öne sürdüğü ateşkes koşulundan vazgeçtiği ve bunun yerine doğrudan bir barış anlaşması yapılmasını tercih ettiği belirtildi. Aynı haberde, Trump’ın Zelenski ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, mevcut Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını” istediği ve bunun karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği ifade edildi. Bunun yaninda New York Times’ın haberine göre, Avrupa liderleri, Washington’daki Trump-Zelenski görüşmesine katılmaya davet edildi.