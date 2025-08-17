Putin, Trump’a Donetsk Teklifinde Bulundu

ZİRVE SONRASI KULİS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da yaklaşık 3 saat süren buluşmasının ardından Batı basınında çeşitli kulis bilgileri gündeme geldi. İngiliz Financial Times’ın haberine göre, Putin’in Trump’a, Rusya tarafından ilhak edilen “Ukrayna’nın Donetsk bölgesi karşılığında bazı toprak taleplerinin hafifletilebileceği” önerisini sunduğu belirtildi. Ayrıca, Putin’in Donetsk bölgesi karşılığında güneydeki Herson ve Zaporijya’daki cephe hattını dondurma teklifinde bulunduğu kaydedildi. Rus güçleri ise Donetsk’in yaklaşık yüzde 70’ini kontrol ediyor. Habere göre, Zelenski’ye yakın kaynaklar, Donetsk’i teslim etmeyi kabul etmeyeceğini ancak pazartesi günü Washington’da Trump ile toprak konusunu ele almaya açık olduğunu ifade etti.

TRUMP’IN TEKLİFİ

Bu esnada, Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye, mevcut Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya terk etmesi” karşılığında savaşı sona erdireceği iddiaları ortaya atıldı. Washington Post’a göre, adları açıklanmayan iki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde, Trump’ın Alaska’daki Putin görüşmesinin ardından Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesine dair detaylar paylaşıldı. Haberde, Trump’ın daha önce önerdiği ateşkes koşulundan vazgeçerek doğrudan bir barış anlaşması yapılması yönünde bir tercih belirttiği vurgulandı. Aynı haberde, Trump’ın Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde, mevcut Rus kontrolündeki bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını” istediği ve bunun karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği iddia edildi.

EUROPA LİDERLERİ DAVET EDİLDİ

Diğer yandan, New York Times’ın haberine göre, Avrupa liderlerinin Washington’daki Trump-Zelenski görüşmesine katılmak üzere davet edildiği bildirildi. Bu durum, dostluk ve müttefiklik ilişkilerinin yeniden şekilleneceği bir dönemi işaret ediyor.