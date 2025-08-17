Putin, Trump’a Donetsk Teklifinde Bulundu

DONALD TRUMP VE VLADIMIR PUTİN’İN ALASKA ZİRVESİNDEN SONRA KULİS HABERLERİ DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da yaklaşık 3 saat süren zirvesinin ardından, Batı basınında çeşitli kulis haberleri ortaya çıkıyor. İngiliz Financial Times’ın aktardığına göre, Putin, Trump’a Rusya tarafından ilhak edilen “Ukrayna’nın Donetsk bölgesi karşılığında bazı toprak taleplerinin hafifletilebileceği” teklifini sundu. Bununla birlikte, Putin’in Donetsk bölgesi karşılığında güneydeki Herson ve Zaporijya’daki cephe hattını dondurma olasılığını da ifade ettiği iddia ediliyor. Rus güçlerinin şu an Donetsk’in yaklaşık yüzde 70’ini kontrol ettiği belirtiliyor.

BARIŞ TEKLİFİ VE DONBAS’IN DURUMU

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, Donetsk’i teslim etmeyeceğini belirtmesine rağmen pazartesi günü Washington’da Trump ile toprak konusunu görüşmeye açık olduğunu kaynakların ifade ettiği öğrenildi. Diğer yandan ise Donald Trump’ın, Zelenski’ye Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya terk etmesi” şartıyla savaşı sona erdirme sözü verdiği öne sürülüyor. Washington Post’a konuşan ismi açıklanmayan iki ABD’li yetkili, Trump’ın Alaska’daki Putin görüşmesinin ardından Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Habere göre, Trump, daha önce önerdiği ateşkes koşulundan vazgeçmiş ve bunun yerine direk bir barış anlaşması yapılmasını tercih ettiğini belirtmiştir.

AVRUPA LİDERLERİ TRUMP-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİNE DAVET EDİLDİ

New York Times’ın haberine göre ise Avrupa liderleri, Washington’daki Trump-Zelenski görüşmesine katılmaları için davet edildi. Bu gelişme, Avrupa’da konuyla ilgili artan ilgi ve hassasiyeti ortaya koyuyor.