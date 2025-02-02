Putin: Trump, Avrupa Elitlerini Disipline Edecek

PUTİN’DEN AVRUPA SİYASETÇİLERİNE ELEŞTİRİ

Putin, “Rossiya-1” televizyon kanalına verdiği röportajda, Avrupa’daki siyasetçilerin tutumlarına dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Avrupalı siyasiler hakkında değerlendirmelerde bulunan Putin, Fransa’nın eski cumhurbaşkanları olan Charles de Gaulle, François Mitterrand ve Jacques Chirac ile Almanya’nın eski başbakanları Willy Brandt, Helmut Kohl ve Gerhard Schröder’ın dünya siyasetine yön veren isimler olduklarını ve bu kişilerin görüşlerini savunmak için mücadele ettiklerini dile getiriyor.

NİTELİKSİZ SİYASETÇİLERİN VARLIĞI

Putin, günümüzde Avrupa’da nitelikli siyasetçilerin kalmadığını vurguluyor. “Bazen olan biteni şaşkınlıkla izliyoruz. Bugünkü siyasetçiler eğitimsiz ve bilmedikleri işler yapıyorlar. Bu, Avrupalı vatandaşların çıkarları için büyük bir bela.” diyor. Bu ifadeleriyle, Avrupa’daki mevcut siyasi durumun, vatandaşların çıkarları açısından tehlikeli olduğu mesajını veriyor.