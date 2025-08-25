Putin ve Pezeşkiyan Telefon Görüşmesi Yaptı

SİYASET ARENASINDAKİ KRİTİK GÖRÜŞME

Kremlin’den gelen açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon üzerinden bir görüşme yaptı.

ABD İLE YAPILAN ZİRVEYİ GÖRÜŞTÜLER

Açıklamada, Putin’in, İranlı mevkidaşına Alaska’daki Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdiği ifade ediliyor. Pezeşkiyan’ın ise Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulma yönünde devam eden diplomatik çabalara destek verdiği vurgulanıyor.

ÇİN’DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Putin ve Pezeşkiyan’ın, Çin’de gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde bir araya gelme konusunda anlaştıkları bilgisi aktarılıyor.