Putin ve Pezeşkiyan Telefon Görüşmesi Yaptı

Kremlin’den gelen açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon üzerinden bir görüşme yaptı.

Açıklamada, Putin’in, İranlı mevkidaşına Alaska’daki Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdiği ifade ediliyor. Pezeşkiyan’ın ise Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulma yönünde devam eden diplomatik çabalara destek verdiği vurgulanıyor.

Putin ve Pezeşkiyan’ın, Çin’de gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde bir araya gelme konusunda anlaştıkları bilgisi aktarılıyor.

