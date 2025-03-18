Putin Ve Trump Telefonla Görüşmeyi Planlıyor

PUTİN VE TRUMP ARASINDAKİ GÖRÜŞME PLANI

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’nin Başkanı Donald Trump, Trump’ın ABD’nin 47. başkanı olarak göreve başlamasının ardından liderler arasındaki ikinci telefon görüşmesini gerçekleştirmeyi planlıyor. Görüşme, Kırım’ın Rusya ile yeniden birleşmesinin on birinci yıldönümüne denk gelen Salı günü yapılacak. ABD Başkanı Trump, bu görüşmede toprak ve nükleer santrallerin kontrolü konusunu gündeme getirmeyi düşündüğünü belirtti. Kremlin ise söz konusu telefon görüşmesinin hazırlanmakta olduğunu doğruladı.

UKRAYNA ÇÖZÜMÜ VE İKİLİ İLİŞKİLER ÜZERİNE GÜNDEM

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin gündemi hakkında bir bilgi vermese de, bu görüşmenin esas olarak Ukrayna’daki çözüm konusunu ele alacağını ifade etti. Peskov, görüşmenin, Rusya ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin yeniden canlandırılmasına yönelik önemli bir adım olacağını vurguladı. Putin ve Trump arasındaki ilk telefon görüşmesi, 12 Şubat’ta gerçekleştirilmişti ve bu görüşmede Rus ve ABD vatandaşlarının değişimi, Ukrayna’daki durumun çözümü gibi konular ele alınmıştı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Üst düzey Rusya-ABD görüşmeleri 18 Şubat’ta Riyad’da yapılmıştı. Bu görüşmelere Rus tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer üst düzey yetkililer katılmıştı. İki ülkenin, işbirliğini yeniden başlatmasına yönelik gerekli koşullar hakkında anlaştığı belirtiliyor. Ayrıca Moskova ve Washington, büyükelçiliklerin çalışmalarındaki kısıtlamaları kaldırmaya ve Ukrayna krizinin çözülmesi için üst düzey çalışma grupları oluşturulması noktasında uzlaşmaya vardılar.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ VE TELEFON TEMASLARI

Riyad’daki görüşmelerin hemen ardından İstanbul’da ikili ilişkilerdeki huzursuzlukların ele alınması amacıyla bir toplantı düzenlendi. ABD Başkanı’nın ulusal güvenlik danışmanı ile yapılan telefon görüşmeleri ve düzenli temaslar, ilişkilerin yoğun bir şekilde sürdüğünü gösteriyor. Kremlin, Putin’in ABD’li özel temsilciyle yaptığı görüşme sırasında Ukrayna konusunda yeni bilgiler aldığını belirtti.

GÖRÜŞMELERDE BELİRLENEN ANA NOKTALAR

Trump, ilk telefon görüşmesinin ardından Putin ile tekrar görüşme arzusunu sık sık dile getirdi. İki ülke arasında sürekli bir iletişim olması gerektiği konusunda her iki taraf da hemfikirdi ve Kremlin, gerekli durumlarda iletişim kanallarının hızlıca kullanılabileceğini kaydetti. Trump ise Putin ile olumlu ilişkilerinin olduğunu dile getirirken, Putin de yapılan görüşmenin ardından Trump ile yeniden görüşmeyi arzuladığını belirtmişti.

UKRAYNA KONUSUNDA GÜVENLİK GARANTİLERİ

Görüşmenin öncesinde Beyaz Saray Basın Sekreteri, tarafların Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasının koşullarını belirlemek üzere yakın bir mesafede bulunduklarını ifade etti. Başkanlık Ulusal Güvenlik Danışmanı, Ukrayna’nın güvenlik garantileri almasının gerektiğini belirtti. Putin ve Trump arasındaki görüşmenin, Kırım’ın Rusya’ya katıldığı günde yapılacak olması sembolik bir anlam taşıyor. Kırım, 16 Mart 2014 tarihinde yapılan referandum ile Rusya’ya dahil edilmişti ve bu durum Kiev tarafından tanınmıyor.

RUSYA’NIN BEKLENTİLERİ

Putin, Rusya’nın güvenliğini sağlayacak bir barış önerisi beklediğini yineledi. Geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD’nin çatışmaların sona erdirilmesine yönelik önerisini kabul edeceklerini belirtti. Putin, Ukrayna’nın “geçici ateşkes” durumunu fırsat olarak kullanabileceği konusunda uyarıda bulunarak, Trump ile bu konuyu görüşmenin önemine dikkat çekti.