R. Manaj Süper LİG Ekibine Geliyor

REY MANAJ İÇİN BEKLENMEDİK GELİŞMELER

Rey Manaj için beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Trabzonspor ve Beşiktaş’ın gündeminde yer alan Arnavut santraforun yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği belli olmaya başladı. Oyuncunun transfer bedeli de netleşirken, Rey Manaj için tüm hazırlıklar tamamlandı.

BUNDESLİGA’DAN SÜRPRİZ TALEP

Trabzonspor’un Simon Banza’nın yerine düşündüğü Rey Manaj’a beklenmedik bir talip ortaya çıktı. Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini bildirdi. Bu gelişme, futbolseverler arasında heyecan yaratırken, transferin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.