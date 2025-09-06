Rachid Ghezzal Lyon’a Tekrar Geri Döndü

LYON’DAN SÜRPRİZ TRANSFER

Ligue 1 ekibi Lyon, Süper Lig’de daha önce forma giymiş beklenmedik bir ismi transfer ettiğini açıkladı. Fransız takımı, son olarak ülkemizde Rizespor forması giymiş olan Rachid Ghezzal’ı kadrosuna kattı. Lyon, 33 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

OETL’de yer alan habere göre Lyon, Cezayirli futbolcuya kulüp bünyesinde kariyer sonrası için bir proje de sundu. Haberde, 33 yaşındaki kanadın sözleşmesinin performansa dayalı olacağına dair bilgiler verildi.

8 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Rachid Ghezzal, Lyon’un altyapısından yetiştikten sonra 2017 yılında ayrıldığı Fransız ekibine 8 yıl aradan sonra geri dönmüş oldu.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Rizespor ile 25 maça çıkan Ghezzal, 4 gol ve 2 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ HATIRALARI

Ayrıca Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş forması altında 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşamıştı.