Radarlar Bayramda Çok Konuşuldu! Cezalar İptal Olabilir

RADAR UYGULAMASI VE TEPKİLER

Kurban Bayramı’nda radar uygulaması en çok tartışılan konulardan biri oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 kilometrede bir radar sistemi kurulacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada birçok vatandaş, yollardan görüntüler paylaşarak çeşitli yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar bu duruma tepki gösterirken, bazıları ise uygulamanın gerekliliği üzerinde durdu.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ TRAFİDAR SİSTEMİ

Yapay zeka destekli “trafidar” isimli sistem, araç ve plaka tanıma teknolojisi kullanarak, güzergahta belirlenmesi gereken hız sınırlarını taşıt türüne göre tespit ediyor. Hız sınırını aşan taşıtlara otomatik olarak ceza kesiliyor. Ancak, bu uygulama ile ilgili Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, dikkat çekici bir değerlendirme yaptı.

CEZALARIN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Bilal Yeşil, Trafidar’ın uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren belgelerin mevcut olmadığını belirterek, bu sebeple kesilen cezaların mahkemelerce iptal edilebileceği konusunda uyardı. Hız cezalarının, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, olay anını gösteren fotoğraf ile desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yeşil, “Cihaz muhtemelen TSE standartlarına uyumlu üretilmiştir. Ancak o belge açıklanmadı. Üstelik bu tür cihazların IP sertifikası (toz, düşme, nem, sıcaklık değişikliklerine dayanıklığı), EMC sertifikası (etraftaki cihazlardan etkilenmediği ya da etraftaki elektronik cihazları bozmadığı) ile yaydığı ışınların canlıları ve doğayı olumsuz etkilemediğini gösteren sertifikalarının olması lazım. Bu belgeler, sertifikalar yoksa o cihazı kullanamazsınız” şeklinde bilgi verdi.