Radarlar Bayramda Çok Tartışıldı! Cezalar İptal Edilebilir

RADAR UYGULAMASI VE TEPKİLER

Kurban Bayramı’nın en fazla gündeme gelen konularından biri radar uygulamaları oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 kilometrede bir radar sisteminin kurulacağını duyurdu. Sosyal medyada bazı vatandaşlar, bu yeni sistemle ilgili yollardan görüntüler paylaşarak görüşlerini aktardı. Ancak bazıları bu uygulamaya karşı eleştirilerde bulundu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TRAFİK SİSTEMİ

Yapay zeka destekli “trafidar” sistemi, araç ve plaka tanıma özellikleriyle taşıt türüne göre hız sınırlarını belirliyor. Bu belirlenen hız sınırını aşan araçlara otomatik olarak cezalar kesiliyor. Bu uygulama ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sözcü’de yer alan habere göre, Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, Trafidar’ın uygunluğuna dair uluslararası teknik belgelerin olmadığını belirtti ve bu nedenle kesilen cezaların mahkemelerce iptal edilebileceğini ifade etti.

CEZA KESİMİ AĞI VE STANDARTLAR

Yeşil, hız cezalarının AB ülkelerinde olduğu gibi fotoğrafla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Emniyet kemeri ve telefonla konuşma cezalarının ise ön inceleme yapılmadan sürücülere gönderilemeyeceğine dikkat çekti. “Cihaz muhtemelen TSE standartlarına uyumlu üretilmiştir. Ancak o belge açıklanmadı” diyen Yeşil, ayrıca bu tür cihazların dayanıklılığını gösteren IP ve EMC sertifikalarının da olması gerektiğini vurguladı. Bu belgeler olmadığı takdirde, cihazın kullanılamayacağını ifade etti.