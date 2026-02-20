Radon Ölçümleri Depremlerin Habercisi Olabilir

Prof. Dr. Mehmet Erdoğan liderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli araştırmada, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından Hatay bölgesindeki termal sularda radon seviyeleri incelendi. Yapılan ölçümler sonucunda, iki farklı su kaynağında radon aktivitesinin kayıtlar arasında yaklaşık 5 kat değişiklik gösterdiği ve bu değişimin bölgedeki sismik aktivitelerle ilişkili olduğu tespit edildi.

RADON SEVİYELERİNDEKİ DEĞİŞİM GÖZLEMLENDİ

Araştırma çerçevesinde, artçı depremler öncesi radon seviyelerinde dikkat çekici bir artış, depremler sonrası ise hızlı bir düşüş gözlemlendiği bildirildi. Radon gazının yer altındaki kırık ve fay hatları üzerinden suya sızabildiğini belirten Erdoğan, bu tür ölçümlerin gelecekteki olası depremlerin tahmin edilmesinde faydalı bir yöntem olabileceğini vurguladı.