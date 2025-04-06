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Rafa Silva Beşiktaş’tan Ayrılmayı Seçti

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Rafa Silva’nın Beşiktaş Performansı

Beşiktaş’ta bu sezon göz kamaştıran Portekizli süper yıldız Rafa Silva’nın takımın genel performansından memnun olmadığı ve kulüpten ayrılma isteği ortaya çıktı. Silva’nın geleceği ile ilgili detaylar da belirlendi.

GEÇEN SEZONDAN GÖSTERİLERİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla büyük öneme sahip olan Rafa Silva, oynadığı her maçta fark yaratmayı başardı. Yetenekleri ile hem taraftarları hem de futbolseverler tarafından beğenildi.

GOL VE ASİST RAKAMLARI

Bu sezon siyah-beyazlı takımda sahaya çıkan Rafa Silva, toplamda 40 maçta mücadele ederek 14 gol attı ve 10 asist yaptı. Bu performansıyla önemli bir katkıda bulundu.

AYRILMA KARARI ALDI

Beşiktaş’ın bu sezon hedeflerinin olmaması ve gelecek sezonda sezonun yeniden yapılanmaya gideceği bilgisini alan Rafa Silva’nın kulüpten ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

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