Rafa Silva İdmanlara Katılmadı Yönetimle Gerilim Yükseldi

rafa-silva-idmanlara-katilmadi-yonetimle-gerilim-yukseldi

Başkan rest çekti, Rafa geri adım attı

Beşiktaş’ta Portekizli futbolcu Rafa Silva ile yönetim arasındaki gerginlik giderek büyüyor. Ayrılmak istediğini ifade eden Silva’ya Başkan Serdal Adalı, “Ya oynarsın, ya istediğimiz parayı getirir gidersin, ya da sözleşmen bitene kadar kenarda oturursun” diyerek net bir şekilde uyarıda bulundu. Bu açıklamanın ardından oyuncu, “Kalıyorum” belirlemesiyle geri adım attı.

İdmana katılmadı, ödeme talep etti

Rafa Silva, dünkü sabah antrenmanına katılmadı. Oyuncunun, Samsunspor ile oynanacak maça çıkabilmek için sezon sonuna kadar alacaklarının peşin ödenmesini istediği öne sürüldü. Beşiktaş’ta herhangi bir alacağı olmadığı bilinen Silva’nın bu talebi, yönetimle arasında yeni bir gerginlik yaşanmasına neden oldu.

Türkiye’den iki kulüple görüştüğü iddia ediliyor

Kulüp kaynaklarına dayandırılan iddialara göre Rafa Silva, Türkiye’den iki farklı kulüple transfer görüşmelerinde bulunduğu söyleniyor.

